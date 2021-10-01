"Говорили, что я крутая для узкого круга" - Джамала поделилась, как шла к победе на Евровидении

Артистка 38-летняя Джамала вспомнила, как долго шла к победе на Евровидении. В 2016 году она выиграла международный песенный конкурс в Стокгольме с песней "1944", в которой говорится о депортации крымских татар с полуострова. В том же году стала народной артисткой Украины.

Звезда рассказала, что впервые услышала о кастинге на Евровидение в 2008 году. Как отметила в Instagram, в том же году заканчивала Национальную музыкальную академию им. П. И. Чайковского.

"Команда национального канала тогда собирала целиком весь номер для победителя, который впоследствии будет представлять Украину на конкурсе. Я слушаю мать и иду. Без песни, без четкого плана, без "минусовки". В коридоре "Карандаша" девушка со мной делится "минусом" Sing it back - Roisin Murphy (Moloko). Как сейчас помню: судьи в восторге, говорят, что я крутая, настоящая "фирма" для узкого круга слушателей джазового клуба. Вот взять бы вино, прийти, слушать и наслаждаться", - написала Джа.

Фото: instagram.com/jamalajaaa

В 2011 году она снова пошла на национальный отбор.

"Но на этот раз с песней Smile, которую написала специально для Евровидения. Форматная, веселая, сложная вокально, под настроение. Я прохожу все этапы, слышу бесконечные отзывы о том, что это "неформат", тяжело переживаю историю с правилами, которые меняются постоянно. И опять не достигаю цели", - вспомнила певица.

В 2016-м Джамала идет на отбор со своими песней, музыкой и историей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "В 23 года казалась ветераном" – Ризатдинова рассказала, почему решила закончить спортивную карьеру

"Очевидно, неформатной. Но я делаю это сознательно. Или вы меня, или я вас. Не изменила ни слова, ни ноты с момента, когда "1944" написала. И участвую в конкурсе. Слышу, что песня - не та, не вовремя, не к месту. Но на этот раз я уверена на 100%. Я непреклонна. Точно знаю свою мечту и иду к ней. Я хочу, чтобы весь мир знал: мы имеем значение, свой темперамент и нам есть что сказать", – добавила она.

Певица 38-летняя Джамала рассказала, как ухаживает за собой. Она отметила, что в бьюти-рутине довольно хаотична. Звезда опубликовала снимки, на которых раскованно позирует в неоновом желтом платье. В посте поделилась процедурами, о которых старается не забывать.