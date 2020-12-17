Готовит к кастингам: как актер Войтенко помогает жене получить роль

Мужчина иногда отговаривает Валентину от кастингов. Фото: предоставлено пресс-службой "Нового каналу"

Актер сериала "Будиночок на щастя" Константин Войтенко признался, что не критикует любимую, а лишь подсказывает, как раскрыть ее персонажа.

"Конечно, дома говорим о работе. Более того, я помогаю жене Вале готовиться к пробам и кастингам", - рассказал актер.

Войтенко признается, что в такие моменты он почти не критикует любимую.

"И даже не ругаю. Если говорю о недостатках, то сразу предлагаю альтернативу. Подсказываю, как лучше раскрыть персонаж", – рассказывал актер "Новому каналу".

Мужчина иногда отговаривает Валентину от кастингов.

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"Вижу, что это вообще не ее роль и типаж. Иногда бывает, режиссер просто прислал сценарий, чтобы актер попробовал, а вдруг удастся. А я вижу, что жене это не подходит, и откровенно говорю ей об этом. И все же поддерживаю ее в том, что любые кастинги – это огромный опыт и тренировки. Поэтому если она очень хочет испытать свои силы, то я только за", – говорит актер.

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