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суббота, 28 сентября 2019 07:20

Гостиницы, смена вероисповедания, тонны роз: на что шли мужчины ради внимания Брижит Бордо

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Сегодня свой 85 лет празднует легендарная актриса французского кино Брижит Бардо.

Автор: elle
  Брижит Бордо празднует 85 лет: на что шли мужчины ради внимания секс-символа 50-60-х годов
Брижит Бордо празднует 85 лет: на что шли мужчины ради внимания секс-символа 50-60-х годов

Секс-символ 1950-1960-х годов известна не только своими ролями в фильмах, но и бурными романами.

Ради нее мужчины шли на поступки, которые не укладывались в голове.

Выросшая в богатой буржуазной семье, Брижит занималась классическим балетом. Ей прочили большое будущее. Но она подалась в модели, и после судьбоносной обложки ELLE режиссер Роже Вадим потерял голову от ее красоты и снял юную красавицу в фильме "И бог создал женщину", который навсегда поменял представление о сексуальности.

Автор: elle
  Брижит Бордо празднует 85 лет: на что шли мужчины ради внимания секс-символа 50-60-х годов
Брижит Бордо празднует 85 лет: на что шли мужчины ради внимания секс-символа 50-60-х годов

Началась массовая истерия вокруг имени Брижит — режиссеры мечтали работать с ней, женщины копировали ее стиль.

Сильные мира сего бросали все к ее ногам. В середине 60-х будущий третий муж Бардо мультимиллионер Гюнтер Закс сбросил с вертолета на виллу Бардо более тонны роз, а ливанский бизнесмен Простер Гай Пара выстроил в ее честь гостиницу Byblos, название которого перекликалось с инициалами актрисы. Сегодня этот легендарный отель считается обителью звезд и самой гламурной точкой Сен-Тропе, пишет elle.

Автор: elle
  Брижит Бордо празднует 85 лет: на что шли мужчины ради внимания секс-символа 50-60-х годов
Брижит Бордо празднует 85 лет: на что шли мужчины ради внимания секс-символа 50-60-х годов

Ради брака с Бардо Роже Вадим сменил конфессию. Он по происхождению русский, был православным, но перешел в католицизм.

Старость Брижит Бардо проводит в полнейшем одиночестве в курортном городе Сен-Тропе. Свою усадьбу она заселила сотнями представителей животного мира - лошадей, коз, баранов, гусей, голубей, кошек и собак. Последние годы из-за тяжелейшего артрита она передвигается только на костылях.

Автор: justice.spb
  Брижит Бордо празднует 85 лет: на что шли мужчины ради внимания секс-символа 50-60-х годов
Брижит Бордо празднует 85 лет: на что шли мужчины ради внимания секс-символа 50-60-х годов

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Брижит Бардо, звезда французского кино, высказала свое мнение относительно секс-скандала, который захлестнул Голливуд. Знаменитость считает, что многие актрисы первыми начинают заигрывать с продюсерами с целью получения желаемой роли.

Ни разу не сталкивалась с сексуальными домогательствами. Хоть была секс-символом 1950-х и 1960-х годов.

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Дата
28
сентября

Гостиницы, смена вероисповедания, тонны роз: на что шли мужчины ради внимания Брижит Бордо

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