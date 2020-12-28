Горячая украинская теннисистка эффектно подчеркнула пышную грудь

Сексапильная украинская теннисистка Ангелина Шахрайчук порадовала фолловеров новым кадром с отдыха в Маями, на котором подчеркнула пышную грудь.
21-летняя спортсменка позирует, спрятавшись под пальмой. А к своему эффектному бюсту прижала большие кокосы и мечтательно закрыла глаза.
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Фанаты засыпали ее комплиментами.
"Красивые кокосы", "Ультракруто", "Ты королева", "Очень горячо", - пишут в комментариях.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина недавно отдыхала в Швейцарии. Украинская теннисистка прогулялась по Лаутербруннену и посетила известный водопад Штауббах.
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