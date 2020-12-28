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понедельник, 28 декабря 2020 09:01

Горячая украинская теннисистка эффектно подчеркнула пышную грудь
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Сексапильная украинская теннисистка Ангелина Шахрайчук порадовала фолловеров новым кадром с отдыха в Маями, на котором подчеркнула пышную грудь.

21-летняя спортсменка позирует, спрятавшись под пальмой. А к своему эффектному бюсту прижала большие кокосы и мечтательно закрыла глаза.

Украинская теннисистка Ангелина Шахрайчук радует фолловеров сексуальными образами
Фото: instagram.com/angie_shakhraichuk
Украинская теннисистка Ангелина Шахрайчук радует фолловеров сексуальными образами
Украинская теннисистка Ангелина Шахрайчук радует фолловеров сексуальными образами
Украинская теннисистка Ангелина Шахрайчук радует фолловеров сексуальными образами
Украинская теннисистка Ангелина Шахрайчук радует фолловеров сексуальными образами

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Фанаты засыпали ее комплиментами.

"Красивые кокосы", "Ультракруто", "Ты королева", "Очень горячо", - пишут в комментариях.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина недавно отдыхала в Швейцарии. Украинская теннисистка прогулялась по Лаутербруннену и посетила известный водопад Штауббах.

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