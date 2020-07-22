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среда, 22 июля 2020 14:46

"Горячая штучка". Экс-жена бывшего динамовца Морозюк ошеломила новым фото

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Основательница бренда MRZ Design и президент футбольного клуба "Лион" Ирина Морозюк опубликовала в своем Instagram сексуальную и очень откровенную фотографию, на которой из одежды - только трусики, а грудь прикрыта кусочками арбуза.

Автор: Instagram
  Стройная, потрясающая Ирина во время отдыха в Турции решила и порадовать своих поклонников горячей фотографией.
Стройная, потрясающая Ирина во время отдыха в Турции решила и порадовать своих поклонников горячей фотографией.

Бывшая жена экс-динамовца Николая Морозюка не упускает шанса похвастаться своим телом и постоянно публикует фото в купальниках и мини-платьях. И в этот раз превзошла все ожидания подписчиков. Стройная, потрясающая Ирина во время отдыха в Турции решила порадовать своих поклонников горячей фотографией.

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"Кайфуйте, отпускайте прошлое, не придумывайте несуществующих качеств, а не застревайте в иллюзиях и вообще, задумайтесь, много ли вы себе позволяете", - написала Ирина Морозюк в Instagram.

Экс-жена бывшего капитана "Динамо" Николая Морозюка Ирина Морозюк поделилась с подписчиками новыми горячими снимками. В Іnstagram секс-бомба выложила фото с отдыха в одном из заведений столицы. Блогерша на снимке сидит на стуле заведения BEEF meat & wine, держа в руке бокал с алкогольным напитком.

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