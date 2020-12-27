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воскресенье, 27 декабря 2020 23:46

"Горячая мама" - многодетная Джессика Альба поражает стройной фигурой
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Джессика Альба украсила обложку глянца
Фото: instagram.com/jessicaalba
Джессика Альба украсила обложку глянца
Джессика Альба украсила обложку глянца

Американская актриса и мама троих детей 39-летняя Джессика Альба поразила поклонников стройной фигурой. Звезда украсила обложку глянца Women's Health и новыми снимками поделилась на своей странице в Instagram.

На фотографиях Джессика позирует среди тропических растений, счастливо улыбаясь. На одном фото звезда предстала в белом купальнике интересного фасона, демонстрируя подтянутую фигуру.

В заметке под фото многодетная мама поделилась секретом хорошей фигуры. Во время пандемии она занимается пилатесом в домашнем спортзале 2-4 раза в неделю. Также Джессика отметила, что отказалась от изнурительных тренировок.

Фанаты засыпали актрису множеством комплиментов: "Красивая снаружи и внутри", "Горячая мама", "Фигура на зависть!"

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Цены на выступления звезд каждый раз подпрыгивают накануне новогодней ночи. Однако в этом году не все рискуют выступать на корпоративах из-за страха заболеть коронавирусом. Отказались от выступлений Потап и Настя Каменских, а также группа ONUKA.

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