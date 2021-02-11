Голый живот и розовые рюши: 5 звезд, снявшихся в пикантных фотосессиях перед родами

Ведущая 42-летняя Василиса Фролова, которая ждет первенца, поделилась пикантными фотографиями. Звезда приняла участие в откровенной фотосессии на 9-м месяце беременности. Она опубликовала кадр, на котором позирует в розовых рюшах и с голым животом.

Gazeta.ua собрала звезд, которые фотографировались обнаженными во время беременности.

В конце 2020-го звезда сериала "Великолепный век" 37-летняя Мерьем Узерли позировала перед камерой на последнем месяце беременности. На серии снимков женщина предстала в полупрозрачной накидке бордового цвета. Узерли обнажила округленный живот. Актриса стала мамой во 2-й раз 10 января. Она родила дочь, которую назвала Лили.

Фото: instagram.com/vasyafrolova

Американская актриса и модель 29-летняя Эмили Ратаковски поделилась фотографиями, на которых позирует полностью обнаженной. Звезда прикрыла грудь руками. Фотосессию устроила во время 33-й недели беременности. Кадрами поделилась 9 февраля.

В прошлом году модель plus size 33-летняя Эшли Грэм опубликовала снимки с откровенной фотосессии. Беременная звезда позировала обнаженной. Автором съемок стал любимый Грэм - Джастин Эрвин. В январе 2020-го у пары родился первенец - сын Айзек.

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Модель 25-летняя Джиджи Хадид в начале сентября прошлого года позировала без белья во время 33-й недели беременности. Она надела прозрачное платье оливкового цвета и предстала перед камерой без нижнего белья, обнажив грудь и живот. 24 сентября 2020-го в модели появилась на свет дочь Хай.

Телеведущая Регина Тодоренко на 9-м месяце беременности расписалась с Владом Топаловым, а певица Оля Полякова вышла замуж на 5-м месяце беременности.