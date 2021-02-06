Голые фото секс-символа ММА слили в сеть

Американская женщина-боец в ММА 26-летняя Пейдж Ванзант, которую называют секс-символом промоушена, позировала голой.

Кадры из частного платного сайта paigefanzant.com оказались в общем доступе в интернете.

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На них абсолютно голая Пейдж лежит на кровати, слегка прикрытая пледом. На других - принимает ванну и играет со светом.

Фото: paigefanzant.com

Ранее Пейдж Ванзант опубликовала откровенные фотографии с фотосессии на пляже. Звезда позировала в розовом мини-бикини, хвастаясь пышным бюстом.