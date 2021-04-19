"Голос страны-11": кто попал в суперфинал

Суперфиналисты вокального шоу "Голос страны" на телеканале "1+1" определены в воскресенье 18 апреля. Полуфинальный отбор прошли Тёма Паучек, Юлия Тимочко, Сергей Лазановський и Сергей Нейчев.

Фото: facebook.com/goloskrainy

Битва за место в суперфинале была эмоциональной. На музыкальный ринг вышли по два представителя от каждого из тренеров - Нади Дорофеевой, Олега Винника, Дмитрий Монатик и Тины Кароль.

Начали выступления участники команды Дмитрия Монатика. Тёма Паучек пел песню "Два вікна" с Гайтаной, а Kola пела с группой The Hardkiss песню Make-Up.

Монатик отдал 51% голосов Тёме и 49% - Kola. Паучек от зрителей получил 52% голосов, а Kola - 48%. Поэтому в суперфинале "Голоса страны" оказался Тёма Паучек.

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Следующими боролись за место в суперфинале подопечные Тины Кароль. Юлия Тимочко спела с группой KAZKA песню "Плакала", а Екатерина Гладий исполнила песню "Так мало тут тебе" вместе с группой "Друга ріка".

Тина Кароль отдала Юлии Тимочко 100% голосов. Телезрители подарили Юлии Тимочко 41% голосов, а Екатерине Гладий - 59%. Место в суперфинале получила Юлия Тимочко.

Третьей представила выступления своих участников команда Нади Дорофеевой. Илья Николаенко исполнил песню "Пьяное солнце" вместе с ALEKSEEV, а Сергей Лазановський вместе с Сергеем Бабкиным спели песню "Ще осінь зовсім молода".

Дорофеева отдала 45% Илье Николаенко и 55% Сергею Лазановському. Зрители же отдали Илье 20% голосов, а Сергею - 80%. Поэтому в суперфинал вокального шоу прошел Сергей Лазановський.

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Последними на сцену вышли подопечные команды Олега Винника. Галина Курышко спела в дуэте с Евгенией Власовой песню "Я - живая река", а Сергей Нейчев вместе с Александром Пономаревым исполнили песню "Варто чи ні".

От Олега Винника 51% голосов получила Галина Курышко и 49% - Сергей Нейчев. Зрители отдали Галине 40% голосов, а Сергею - 60%. Что позволило Сергею Нейчеву стать четвертым участником суперфинала "Голоса".

"Голос страны" - украинское вокальное телевизионное шоу телеканала "1+1", адаптация оригинального формата The Voice of Holland. Шоу ориентировано на поиск профессиональных и непрофессиональных голосов. Его отличие от привычных вокальных телевизионных шоу - высокие требования к уровню вокала. Победитель получит квартиру в Киеве.