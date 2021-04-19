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"Голос страны-11": кто попал в суперфинал
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Суперфиналисты вокального шоу "Голос страны" на телеканале "1+1" определены в воскресенье 18 апреля. Полуфинальный отбор прошли Тёма Паучек, Юлия Тимочко, Сергей Лазановський и Сергей Нейчев.

18 апреля определили четырех суперфиналистов вокального телешоу "Голос страны"
Фото: facebook.com/goloskrainy
Тёма Паучек стал участником суперфинала вокального шоу "Голос країни"
Юлия Тимочко стала участницей суперфинала вокального шоу "Голос країни"
Сергей Лазановский стал участником суперфинала вокального шоу "Голос країни"
Сергей Нейчев стал участником суперфинала вокального шоу "Голос країни"

Битва за место в суперфинале была эмоциональной. На музыкальный ринг вышли по два представителя от каждого из тренеров - Нади Дорофеевой, Олега Винника, Дмитрий Монатик и Тины Кароль.

Начали выступления участники команды Дмитрия Монатика. Тёма Паучек пел песню "Два вікна" с Гайтаной, а Kola пела с группой The Hardkiss песню Make-Up.

Монатик отдал 51% голосов Тёме и 49% - Kola. Паучек от зрителей получил 52% голосов, а Kola - 48%. Поэтому в суперфинале "Голоса страны" оказался Тёма Паучек.

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Следующими боролись за место в суперфинале подопечные Тины Кароль. Юлия Тимочко спела с группой KAZKA песню "Плакала", а Екатерина Гладий исполнила песню "Так мало тут тебе" вместе с группой "Друга ріка".

Тина Кароль отдала Юлии Тимочко 100% голосов. Телезрители подарили Юлии Тимочко 41% голосов, а Екатерине Гладий - 59%. Место в суперфинале получила Юлия Тимочко.

Третьей представила выступления своих участников команда Нади Дорофеевой. Илья Николаенко исполнил песню "Пьяное солнце" вместе с ALEKSEEV, а Сергей Лазановський вместе с Сергеем Бабкиным спели песню "Ще осінь зовсім молода".

Дорофеева отдала 45% Илье Николаенко и 55% Сергею Лазановському. Зрители же отдали Илье 20% голосов, а Сергею - 80%. Поэтому в суперфинал вокального шоу прошел Сергей Лазановський.

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Последними на сцену вышли подопечные команды Олега Винника. Галина Курышко спела в дуэте с Евгенией Власовой песню "Я - живая река", а Сергей Нейчев вместе с Александром Пономаревым исполнили песню "Варто чи ні".

От Олега Винника 51% голосов получила Галина Курышко и 49% - Сергей Нейчев. Зрители отдали Галине 40% голосов, а Сергею - 60%. Что позволило Сергею Нейчеву стать четвертым участником суперфинала "Голоса".

"Голос страны" - украинское вокальное телевизионное шоу телеканала "1+1", адаптация оригинального формата The Voice of Holland. Шоу ориентировано на поиск профессиональных и непрофессиональных голосов. Его отличие от привычных вокальных телевизионных шоу - высокие требования к уровню вокала. Победитель получит квартиру в Киеве.

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