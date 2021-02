"Голос країни-11": как прошел выпуск

В воскресенье, 21 февраля, на телеканале "1 + 1" вышел пятый выпуск популярного вокального шоу "Голос країни-11". Как всегда телезрителей ждали невероятные выступления вокалистов.

В этом сезоне в тренерском составе присутствуют Тина Кароль, Монатик, Олег Винник и Надя Дорофеева. Каждый из них пополнит свою команду яркими участниками.

Итак, в пятом выпуске в команду к тренерам попали:

- Евгений Шарманов выступил с песней Broken People группы Logic & Rag'n'Bone Man. В итоге парень выбрал команду Нади Дорофеевой;

- Денис Калитовский исполнил песню Jony - Комета. Парень выбрал команду Тины Кароль;

- Петр Чернышенко исполнил песню "Say Something" дуэта "A Great Big World". В итоге к нему вернулись все тренеры и он выбрал команду Дорофеевой;

- Анна Бераиа исполнила песню "Говорила" Khayat и выбрала команду Олега Винника;

- Андрей Науменко спел Sweet Child O 'Mine группы Guns N' Roses. В итоге Андрей выбрал команду Дорофеевой;

- Владимир Каверин исполнил песню "Журавли" The Hardkiss. В итоге к Владимиру вернулся Винник;

- Любовь Дробина. Девушка исполнила песню The Weeknd - The Hills. Любовь ушла к команде Monatik;

- Владислав Хохлан исполнил песню Maybe I, maybe you - Scorpions. Он выбрал команду Дорофеевой;

- Виктория Гнатюк исполнила песню "У неба попросим" певицы Тины Кароль и в итоге пошла к ее команды;

- Яна Загоруйко исполнила украинскую народную песню "Цветет поприще". Ей удалось покорить Тренер Кароль и она пошла к ее команды;

- сестры Анна и Алина Завальские, известные как группа "Алиби". Они выполнили еврейскую песню "Чирибим-чирибом". Им удалось покорить всех судей, но в итоге сестры отказались от участия в проектах и ​​уступили место другим участникам.

"Голос країни" - украинское вокальное телевизионное шоу телеканала "1 + 1", адаптация оригинального формата The Voice of Holland. Шоу ориентировано на поиск профессиональных и непрофессиональных голосов. Его отличия от привычных вокальных телевизионных шоу: высокие требования к уровню вокала. Победитель получает квартиру в Киеве.