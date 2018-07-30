Голливудского актера спутали с вором

 
Ексклюзивы
1/5
Как в Авдеевке праздновали четвертую годовщину освобождения города от оккупантов
Как в Авдеевке праздновали четвертую годовщину освобождения города от оккупантов
Просмотров: 1107
"Махно играл и гонял гусей" - чем удивляет единственный в Украине музей гармоники
"Махно играл и гонял гусей" - чем удивляет единственный в Украине музей гармоники
Просмотров: 144
Муждабаев рассказал, как Россия покупала Кубок мира по футболу
Муждабаев рассказал, как Россия покупала Кубок мира по футболу
1 Просмотров: 4779
Под "Марусю" и с сине-желтыми флагами - как прошел крестный ход за единую поместную церковь
Под "Марусю" и с сине-желтыми флагами - как прошел крестный ход за единую поместную церковь
6 Просмотров: 5391
"Похоже на голодного медведя" - Муждабаев о российском обществе
"Похоже на голодного медведя" - Муждабаев о российском обществе
3 Просмотров: 1467
"Пришлось держаться за стены" - возле Киева под воду ушло домохозяйство
"Пришлось держаться за стены" - возле Киева под воду ушло домохозяйство
Просмотров: 6129
"Московский батюшка крестил, московский и похоронит" - как прошел крестный ход верующих УПЦ МП
"Московский батюшка крестил, московский и похоронит" - как прошел крестный ход верующих УПЦ МП
3 Просмотров: 10044
"Потеряла мужа, брата и двух друзей. А все, что получила от государства, - 15 тысяч" - почтили память погибших в Скнилове
"Потеряла мужа, брата и двух друзей. А все, что получила от государства, - 15 тысяч" - почтили память погибших в Скнилове
Просмотров: 4698
Порошенко стал главным архитектором конфликта НАБУ и САП
Порошенко стал главным архитектором конфликта НАБУ и САП
2 Просмотров: 936
Волны были, как на море: Чернигов восстанавливается после потопа
Волны были, как на море: Чернигов восстанавливается после потопа
Просмотров: 1566
Фото
Все фото
6
8
30
8
4
Падчерица Аль Пачино засветила модельную фигуру в бикини
Падчерица Аль Пачино засветила модельную фигуру в бикини
Испанская королевская семья устроила летнюю фотосессию
Испанская королевская семья устроила летнюю фотосессию
Звезда Playboy с натуральными прелестями 8-го размера обнажилась в ванной на радость фанатам
Звезда Playboy с натуральными прелестями 8-го размера обнажилась в ванной на радость фанатам
Украинские телеведущие вернулись из Латинской Америки, где работали нелегально
Украинские телеведущие вернулись из Латинской Америки, где работали нелегально
Ведущая утреннего шоу перешла на лотосы, чтобы похудеть
Ведущая утреннего шоу перешла на лотосы, чтобы похудеть
Видео
Все видео
Танцуют все: Барак и Мишель Обама ушли в отрыв на концерте друзей
Танцуют все: Барак и Мишель Обама ушли в отрыв на концерте друзей
На "украинских Мальдивах": Злата Огневич показала фигуру в новом клипе
На "украинских Мальдивах": Злата Огневич показала фигуру в новом клипе
На легендарного баскетболиста О'Нила напала акула
На легендарного баскетболиста О'Нила напала акула
Победительница "Евровидения-2018" показала тизер клипа, который сняла в Киеве
Победительница "Евровидения-2018" показала тизер клипа, который сняла в Киеве
Как группа Spice Girls вернется на сцену
Как группа Spice Girls вернется на сцену
Интервью
1/5
"С точностью до миллиардной доли секунды" - как работают современные технологии в атомной энергетике
"С точностью до миллиардной доли секунды" - как работают современные технологии в атомной энергетике
3 Просмотров: 1341
"Заповит" Шевченко исказили
"Заповит" Шевченко исказили
Просмотров: 2799
"Никакие подачки не заменят родных" - чиновник о Скниловской трагедии
"Никакие подачки не заменят родных" - чиновник о Скниловской трагедии
Просмотров: 621
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
2 Просмотров: 4905
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 1089
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 июля 2018
Просмотров: 189
Зроблено в Україні
— Батьку, якби французам захотілося знімати продовження фільму "Невезучі", то замість П'єра Рішара на головну роль варто запросити тебе, ...
понедельник, 30 июля 2018 22:01

Голливудского актера спутали с вором

  Комментировать
Голливудского актера спутали с вором
Винга Реймса хотели арестовать. Фото: "Сегодня"

Американского актера Винга Рэймса перепутали с преступником.

Сам Реймс рассказал, что однажды днем ​​к нему в дом позвонили. Он открыл дверь и увидел на пороге полицейских. Они направили на него оружие, передает ABC News.

Оказалось, что соседка позвонила в полицию, потому что подумала, что в дом актера вломились воры. Заявила полиции, что в квартире "большой чернокожий человек".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Танцуют все: Барак и Мишель Обама ушли в отрыв на концерте друзей

Один из офицеров узнал актера, потому что сын полицейского играл в баскетбол в той же школе, что и сын Реймса. Мужчины раньше пересекались там, забирая детей после тренировок.

В результате инцидента правоохранители отвели Реймса в дом соседки, чтобы представить его и прояснить ситуацию.

Певица Дженинфер Лопес отправилась на отдых со своим женихом спортсменом Алексом Родригесом. Пара загорала на Багамах. Вместе с невестами были их дети. Именно на этом курорте ранее отметили день рождения Лопес.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
Дженнифер Лопес в крошечном бикини показала фигуру во всей красе
Дженнифер Лопес в крошечном бикини показала фигуру во всей красе Просмотров: 5238
Танцуют все: Барак и Мишель Обама ушли в отрыв на концерте друзей
Танцуют все: Барак и Мишель Обама ушли в отрыв на концерте друзей Просмотров: 882
Сейчас вы читаете новость «Голливудского актера спутали с вором». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
июля

Дайана Росс стала бабушкой

Самое читаемое
Длинноногая Алессандра Амбросио засветила фигуру в откровенном бикини
Длинноногая Алессандра Амбросио засветила фигуру в откровенном бикини
8
 Просмотров: 41765
Брэда Питта уличили в копировании стиля его подружек
Брэда Питта уличили в копировании стиля его подружек
15
 Просмотров: 36571
Нардеп Шуфрич не решился назвать РФ агрессором
Нардеп Шуфрич не решился назвать РФ агрессором
 16 Просмотров: 24431
В РФ предложили запретить украинцам ездить в Крым
В РФ предложили запретить украинцам ездить в Крым 11 Просмотров: 21789
На Донбассе &quot;200-го дембеля&quot; получил боевик Денис Сысоев
На Донбассе "200-го дембеля" получил боевик Денис Сысоев
7
 1 Просмотров: 14598
Больше всего комментируют
16
Нардеп Шуфрич не решился назвать РФ агрессором
11
Новинского внесли в базу Миротворца
11
В РФ предложили запретить украинцам ездить в Крым
6
Передает устные шифровки из Центра - рассказали об охраннике Новинского из ФСБ
4
Церковники Московского патриархата покинули мероприятие из-за стиха Кобзаря
Голосов: 28569
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua