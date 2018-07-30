Голливудского актера спутали с вором

Винга Реймса хотели арестовать. Фото: "Сегодня"

Американского актера Винга Рэймса перепутали с преступником.

Сам Реймс рассказал, что однажды днем ​​к нему в дом позвонили. Он открыл дверь и увидел на пороге полицейских. Они направили на него оружие, передает ABC News.

Оказалось, что соседка позвонила в полицию, потому что подумала, что в дом актера вломились воры. Заявила полиции, что в квартире "большой чернокожий человек".

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Один из офицеров узнал актера, потому что сын полицейского играл в баскетбол в той же школе, что и сын Реймса. Мужчины раньше пересекались там, забирая детей после тренировок.

В результате инцидента правоохранители отвели Реймса в дом соседки, чтобы представить его и прояснить ситуацию.

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