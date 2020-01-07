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вторник, 07 января 2020 19:05

Голливудская актриса впервые забеременела

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Голливудская актриса впервые забеременела
Севиньи забеременела. Фото: LIVEstory

45-летняя голливудская актриса Хлоя Севиньи впервые станет мамой.

Она ждет первенца от арт-директора нью-йоркськськой галереи Karma Art Синиши Маковича. Она встречается с ним больше года, сообщает TMZ.

Журналисты говорят, что Севиньи сейчас на 5 месяце беременности.

Публично Севиньи новость о беременности не комментировала. Намекнула, что в ее жизни грядут большие перемены.

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О бойфренда актрисы практически ничего не известно. До романа с ним актриса недолго встречалась с Лукой Саббатом, бывшим парнем Кортни Кардашьян.

Американская актриса Энн Хэтэуэй ошеломила сеть новостью о второй беременности от мужа Адама Шульмана.

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