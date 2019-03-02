Голливудская актриса стала бабушкой

Мерил Стрип впервые стала бабушкой. Фото: "Еспресо"

Дочь Мерил Стрип - актриса Мэми Гаммер - родила первенца

В семье 69-летней актрисы, обладательницы "Оскара" Мерил Стрип, пополнение, сообщает Daily Mail.

Ее 35-летняя дочь Мэми Гаммер, известная по роли в третьем "Настоящем детективе", родила мальчика. О том, что продюсер Мехар Сети и Мэми Гаммер ждут ребенка, стало известно через несколько месяцев после их помолвки, в декабре 2018-го.

Больше подробностей молодая семья пока не сообщает.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: День рождения Егора Гордеева: Семья с щенком пришла поздравить ведущего в прямом эфире

Мэми Гаммер - старшая дочь Мерил Стрип и скульптора Дона Гамера. У супругов есть еще 39-летний сын-музыкант Генри, 32-летняя дочь-актриса Грейс и 27-летняя модель Луиза.

Дочь Синди Кроуфорд 17-летняя Кайя Гербер прибыла в Париж, чтобы принять участие в Неделе моды.