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суббота, 15 февраля 2020 22:46

Голливудская актриса поделилась секретами ухода за фигурой

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Голливудская актриса поделилась секретами ухода за фигурой
У актрисы есть определенные правила, которых она придерживается, чтобы всегда выглядеть привлекательно. Фото: www.cosmo.com.ua

29-летняя австралийская актриса Марго Робби привлекает поклонников, кроме таланта, еще и своей фигурой.

У нее безупречная кожа и тонкая талия, пишет Cosmopolitan.

У актрисы есть определенные правила, которых она придерживается, чтобы всегда выглядеть привлекательно.

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1. Отказ от завтрака. Тренер Марго, Дэвид Хиггинс, который отвечает за ее спортивные будни, поделился размышлениями:

"Думаю, ты неоднократно слышала фразу, что завтрак - главный прием пищи. Это миф, который придумали маркетологи, чтобы лучше продавать яйца. Да, мы выросли под влиянием стереотипа, что нельзя пропускать завтрак. Секрет похудения прост: если отказаться от первого приема пищи, организм будет тратить энергию, которая еще есть в запасе. Таким образом, метаболизм быстро разгоняется ".

2. Белковый обед. Ее любимое блюдо на обед - запеченная курица в лимонном соке. Она также любит салат из огурцов и томатов, политый оливковым маслом. И никакой соли.

3. Список запрещенных продуктов. По словам звезды, она иногда может съесть любимый круассан или печенье. Но потом вынуждена больше заниматься спортом и есть только салаты и морковные палочки.

"Я люблю пиво, бургеры, картофель фри, однако если буду есть их часто, буду иметь плохой вид. Поэтому стараюсь соблюдать баланс во всем. После поедания фастфуда устраиваю разгрузочные дни", - рассказала Робби.

4. Питательний ужин. После напряженного рабочего дня и изнурительных тренировок организм Робби нуждается в пополнении энергии. Поэтому актриса старается никогда не пренебрегать ужином. Звезда часто готовит стейки из тунца и запеченную бейби-картофель вместе с мужем Томом Акерли. Иногда она дополняет ужин бокалом белого или розового вина, особенно если готовит морепродукты.

5. Фастинг. Иногда звезда устраивает разгрузочные дни. На этом настаивает и ее тренер. Дэвид считает, что нужно не есть минимум 16 часов в день.

"Лучший вариант - ужинать в 20:00 и пропускать завтрак, а впервые есть в обеденное время. Так, ты не будеш переидать и позволишь желудку медленно и качественно переваривать пищу".

Модель plus-size Эшли Грэм показала, как тренируется в спортзале. Девушка снялась в спортивном костюме из линии Nola plus-size: топах, леггинсах, спортивном бюстгальтере. Одежда стоит от 40 и 170 долларов за модный серый худи.

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