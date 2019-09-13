Глубокие декольте и сексуальные ноги: самые "горячие" образы звезд на красной дорожке "Мисс Украина-2019"

12 сентября в Дворце "Украина" состоялся грандиозный финал национального конкурса красоты "Мисс Украина-2019".
Мероприятие посетили многие селебритис украинского шоубизнеса.
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По красной дорожке прошлась супермодель Алина Байкова, травести-дива Монро, Анастасия Кумейко (диджей Nana) и многие другие.
Знаменитости удивляли откровенными сексуальными нарядами.
Gazeta.ua создала подборку самых "горячих" образов украинских звезд на красной дорожке "Мисс Украина".
Во Дворце "Украина" состоялся самый престижный конкурс красоты в стране - "Мисс Украина-2019". Победительницей конкурса стала Маргарита Паша.
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