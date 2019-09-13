Глубокие декольте и сексуальные ноги: самые "горячие" образы звезд на красной дорожке "Мисс Украина-2019"

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Во Дворце "Украина" состоялся самый престижный конкурс красоты в стране - "Мисс Украина-2019". Победительницей конкурса стала Маргарита Паша .

По красной дорожке прошлась супермодель Алина Байкова , травести-дива Монро , Анастасия Кумейко (диджей Nana) и многие другие.

Глибокі декольте та сексуальні ноги: "найгарячіші" образи зірок на червоній доріжці "Міс Україна 2019"

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