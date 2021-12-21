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вторник, 21 декабря 2021 12:46

Главные актрисы "Секса в большом городе" впервые отреагировали на скандал вокруг Криса Нота
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Голливудские звезды Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис, сыгравшие главные роли в сериале "Секс в большом городе" и его продолжении, впервые прокомментировали обвинения в изнасиловании, выдвинутые против их коллеги Криса Нота.

Американскую кинозвезду Криса Нота, известного благодаря роли Мистера Бига в сериале "Секс в большом городе", обвинили в сексуальном насилии
Фото: Reuters
Сара Джессика Паркер прокомментировала секс-скандал вокруг Криса Нота
Синтия Никсон прокомментировала секс-скандал вокруг Криса Нота
Кристин Дэвис прокомментировала секс-скандал вокруг Криса Нота

Они опубликовали одинаковое обращение в Twitter.

"Нам грустно слышать обвинения против Криса Нота. Мы поддерживаем женщин, которые выступили и поделились таким болезненным опытом. Мы знаем, это было сложно, и хотим похвалить их за это", - отметили актрисы.

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С исполнителем роли Супермена отказываются работать разные бренды и компании. Из-за секс-скандала стоимость компании Нота по продаже текилы упала на $12 млн. Такой информации поделились инсайдеры с изданием The Daily Mail.

Агентство The A3 Artists расторгло контракт с американским актером Крисом Нотом, известным по роли Супермена в сериале "Секс в большом городе". Причиной такого решения стали обвинения в изнасилованиях.

Представители агентства сообщили, что уволили Нота после того, как журналисты обнародовали обвинения. Информацию подтвердили изданию The Hollywood Reporter. Ранее журнал опубликовал истории женщин с псевдонимами Зои и Лили. Они заявили, что актер совершил над ними сексуальное насилие.

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