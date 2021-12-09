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четверг, 09 декабря 2021 21:17

"Где ты учился, я преподавала" - Slava Kaminska выпустила иронический трек "Абьюзер"

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&quot;Где ты учился, я преподавала&quot; - Slava Kaminska выпустила иронический трек &quot;Абьюзер&quot;
Slava Kaminska представила иронический трек "Абьюзер". Фото: предоставлено пиар-агентом певицы

Экс-участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская, выступающая под сценическим именем Slava Kaminska, представила песню "Абьюзер".

Премьерой поделилась в Instagram.

Певица призналась, что трек является историей из ее личной жизни и ее психологическим манифестом против любых ограничений в отношениях.

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Исполнительница Слава Каминская уже полгода строит сольную карьеру со сценическим именем Slava Kaminska. Звезда поделилась, сколько стоят ее услуги.

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Дата
09
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