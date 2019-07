"Где борщ": американский рокер искал в столице украинское блюдо

Лидер американской группы 30 Seconds to Mars Джаред Лето порадовал поклонников снимком из Киева. Коллектив давал концерт 17 июля.

Артист опубликовал фотографию в своем Instagram, позируя на фоне колеса обозрения в центре украинской столицы.

Он накинул на плечи цветной палантин, а образ дополнил очками.

На снимке он подписал "Где этот веганский борщ".

16-18 июля проходит международный рок-фестиваль в Киеве UPark Festival. 16 июля выступали: Bring Me the Horizon, Nothing But Thieves,SWMRS. 17 июля: Thirty Seconds to Mars, rag'n'bone Man и Pale Waves. 18 июля в Киеве состоится третий - последний - день фестиваля UPark. На нем выступят Misso, MO, Иван Дорн, а хедлайнерами вечера станут одиозные Die Antwoord.