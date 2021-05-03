"Gangnam Style" рекордно подорвала YouTube

Видеоклип стал самым популярным в жанре K-pop на YouTube. Фото: PSY в Facebook

Видеоклип корейского певца PSY на песню "Gangnam Style" 31 мая 2014 года установил новый рекорд YouTube - 2 млрд просмотров.

Видеоклип стал самым популярным в жанре K-pop на YouTube.

Gangnam Style "- разговорное выражение в корейском языке, означающее роскошный образ жизни, которым славится Каннамгу, богатый и модный район Сеула. В интервью CNN PSY сравнил его с Беверли-Хиллз.

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Песня посвящена "идеальной девушке, которая знает, когда надо быть утонченной, а когда дикой". Видео показывает PSY, который комично танцует и появляется в неожиданных местах в Каннамгу.

Премьера клипа состоялась 15 июля 2012 года на канале видеохостинга YouTube. Почти через месяц, 14 августа 2012-го, вышла вторая (Live) версия клипа, в котором PSY поет в дуэте с Хюною (Hyuna), которая снималась в первой версии Gangnam Style.

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