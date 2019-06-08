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суббота, 08 июня 2019 16:35

Ганьба: MARUV тусить с запрещенной в Украине артисткой
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MARUV вызвала возмущение у фанатов
Фото: instagram.com/maruvofficial
MARUV вызвала возмущение у фанатов
MARUV вызвала возмущение у фанатов
MARUV вызвала возмущение у фанатов

MARUV попала на сцену к участникам Comedy Woman и сделала фото с запрещенной в Украине комедианткой Екатериной Варнавой.

"Вот оно "исполнения желаний ". Смотрю @comedywoman с самого первого выпуска и вот я тоже попала к ним. Спасибо девочки за этот день! Я в восторге. Я особая любовь @kativarnava и @gudokgudok", - отметила певица в Instagram.

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Читатели восприняли такое заявление исполнительницы с яростью.

MARUV решили напомнить, что она из Украины и упрекнули за нелюбовь к родине. Критике подверглось также и наряд артистки.

"Русская песня" ... Здесь украинцы погибают от рук российских наемников, а она жопой вертит перед народом в их столице. Позор! "

"Что с нее взять ..."

"Вписалась в коллектив, как будто всегда была его участницей".

"Увольте этого стилиста, что это за колхоз?"- пишут пользователи сети.

Любимая вице-премьера Павла Розенко, телеведущая Елена-Кристина Лебедь призналась, что не придерживается никаких диет и вовсе неприхотлива в еде. Об этом она рассказала за кулисами шоу "Кто сверху?".

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