Ганьба: MARUV тусить с запрещенной в Украине артисткой

Фото: instagram.com/maruvofficial

MARUV попала на сцену к участникам Comedy Woman и сделала фото с запрещенной в Украине комедианткой Екатериной Варнавой.

"Вот оно "исполнения желаний ". Смотрю @comedywoman с самого первого выпуска и вот я тоже попала к ним. Спасибо девочки за этот день! Я в восторге. Я особая любовь @kativarnava и @gudokgudok", - отметила певица в Instagram.

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Читатели восприняли такое заявление исполнительницы с яростью.

MARUV решили напомнить, что она из Украины и упрекнули за нелюбовь к родине. Критике подверглось также и наряд артистки.

"Русская песня" ... Здесь украинцы погибают от рук российских наемников, а она жопой вертит перед народом в их столице. Позор! "

"Что с нее взять ..."

"Вписалась в коллектив, как будто всегда была его участницей".

"Увольте этого стилиста, что это за колхоз?"- пишут пользователи сети.

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