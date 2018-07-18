Фургон и картофель: какой была отпуск Меган Маркл к королевской жизни

В октябре принц Гарри и Меган Маркл отправятся в турне по Новой Зеландии.

Это не первый раз, когда Меган посетит в это государство. Ранее она проводила там свой отпуск.

В 2015 году звезда "Форс-мажоров", которая в то время основала сайт, провела там две недели, посетив северные и восточные острова этой страны.

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Фото делилась на своей странице в инстаграм. Звезда путешествовала на автофургоне, а питалась жареным картофелем и рыбой. Посоветовал такое путешествие ей ее коллега по сериалу, Габриэль Махт, которого она позже пригласила на свою королевскую свадьбу. Компанию в путешествии составили ее подруги.

"Мне сказали оставить свои впечатления от путешествия фургоном по США, ведь это отличается от Новой Зеландии, - вспоминала Меган.

В свое время актриса путешествовала США с отцом и девочками-скаутами.

Меган поразила природа и она отметила, что живые цветы даже были в ее ванной комнате и природа той местности самое красивое, что она видела в своей жизни.

Недавно стало известно, что Меган Маркл имеет гардероб стоимостью в $ 1 млн.