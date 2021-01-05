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вторник, 05 января 2021 15:20

Фронтвумен The Hardkiss рассказала про любимую рождественскую песню

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Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина рассказала, что ее любимая щедривка - "Щедрик". Эта песня ассоциируется у нее с акустическим концертом группы.

"Помню, мы сделали попурри из этой песни и нашего рок-хита Helpless. Была невероятная атмосфера, потому что именно под этот трек прямо на сцене пошел снег. Еще с нами пели все зрители, и был действительно предновогодний праздничный настрой", - поделилась Санина "Новому каналу".

Автор: предоставлено пресс-службой "Нового каналу"
  Певица назвала любимую рождественскую песню
Певица назвала любимую рождественскую песню

Сын певицы 5-летний Даниил всего ее вдохновляет.

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"Мы с Даней сейчас изучаем колядки. Ему нравится "Ой сивая та і зозуленька", потому что она простая. Там припев повторяется несколько раз, и сыну легко это запомнить", - рассказывает Санина за кулисами шоу "Где логика? ".

Солистка группы The Hardkiss Юлия Санина показала новую татуировку. Соответствующее фото она обнародовала в социальной сети Instagram. На фотографии звезда появилась в джинсовой рубашке, которую украсила брошь в форме ласточки.

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