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Фотограф Соня Плакидюк поделилась мыслями о переезде за границу

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Фотограф Соня Плакидюк поделилась мыслями о переезде за границу
Плакидюк сомневается вопросом переезда в другую страну. Фото: предоставлено пресс-службой "Нового каналу"

Fashion-фотограф Соня Плакидюк призналась, имеет ли в планах жить и работать в другой стране.

"Я очень домашняя девочка: привязана к семье, родителям, кота. Мне легче организовать свою работу так, чтобы периодически летать за границу на съемки. А еще меня беспокоит, что я не смогу так же блестяще шутить над собой и не только на иностранном языке, чем на 2 родных, а это важная часть моей ДНК", - пошутила эксперт модельного реалити "Нового каналу".

Плакидюк сомневается по поводу переезда в другую страну.

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"Никогда не говори никогда. Возможно, впереди меня ждет плохой поворот судьбы, и я поеду на ПМЖ куда-нибудь в Англию - плодить рыжих детей и снимать монархов", - отметила фотограф.

Fashion-фотограф Соня Плакидюк рассказала о своих отношениях с секс-символом украинского шоу-бизнеса Дашей Астафьевой. Эксперт "Супер Топ-модели по-украински" и певица тесно дружат: вместе отмечают праздники, ездят на отдых. В Instagram Сони можно чаще увидеть фото обнаженной Даши, чем ее кота Бонбона. А родилась эта дружба во время их совместной работы.

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