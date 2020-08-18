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вторник, 18 августа 2020 23:46

Фитнес-модель Валерия Крук похвасталась фигурой на Одесском пляже

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Фитнес-модель Валерия Крук похвасталась фигурой на Одесском пляже
Валерия Крук позирует на Одесском пляже. ФОТО: Instagram.com/valeriyakruk/

"Не Сен-Тропе, конечно же, не Сен-Тропе. Ужас!", - сказала фитнес-модель и ведущая Валерия Крук в Инстаграм-стори, снимая Одесский пляж.

В этом году спортсменка впервые искупалась в море и впервые в жизни отдыхает на пляже именно в Одессе. Место ей не очень понравилось, но она все равно рада, что удалось выделить время для отдыха.

"Впервые в жизни купаюсь в море в Одессе. Ранее, зная о том, что в самой Одессе море дико грязное, я ехала в 50 км от города и плавала там. Но чего в этом году от радости пребывания на морском берегу не сделаешь!" , - написала Валерия.

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Певица Настя Каменских опубликовала до невероятности откровенное фото в своем Instagram. Артистка позировала обнаженной посреди поля.

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