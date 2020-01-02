Фитнес-модель Ана Чери вспомнила, какой сексуальной была летом

Фото: Instagram

Американская фитнес-модель 33-летняя Ана Чери похвасталась идеальными формами на странице в Instagram. Подборкой сексуальных фото она напомнила поклонникам, какую спортивную форму имела летом.

"Я готова вернуться к своему летнему телу. Безусловно, я наслаждалась последние четыре месяца накоплением калорий и увеличением "подпушка" над мышцами. Но мое фитнес-путешествие закончилось. Пора это все сжигать", - написала Чери.

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Модель призывает присоединиться пользователей к ее авторской программе похудения на 6 недель. Для поощрения знаменитость продемонстрировала откровенные фото в бикини.

Автор: Instagram По версии Bluebella Ана входит в тройку самых высокооплачиваемых моделей нижнего белья и купальников в Instagram

Недавно Ана Чери порадовала поклонников новым пикантным снимком. Звезда опубликовала в Instagram фотографию, на которой позирует без бюстгальтера. Чери стоит в кадре в крошечных трусиках и накинула на плечи пиджак, а пышную грудь подчеркнула тонкой цепочкой и кокетливо прикрыла рукой.