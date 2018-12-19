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четверг, 20 декабря 2018 00:01

Финалистка "Зважених та щасливих" похудела на 50 кг и ждет первенца
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Учасники "Зважених та щасливих" ждут первенца
Фото: Пресс-служба
Учасники "Зважених та щасливих" ждут первенца
Учасники "Зважених та щасливих" ждут первенца
Учасники "Зважених та щасливих" ждут первенца

На телеканале СТБ состоится предпоследний выпуск шоу страны "Зважені та щасливі". Зрители узнают, кто же станет первым финалистом восьмого сезона, а за какие две пары зрители будут голосовать до 25 декабря.

Проект исполняет самые сокровенные желания, помогает измениться как внешне, так и внутренне. Пара оранжевых, которая в прошлом году стала не только финалистами проекта, но и официально оформила отношения на проекте, скоро готовится стать родителями.

Алина Буць пришла на проект вместе с молодым человеком Максимом Письмиченко, который обещал сделать ей предложение, когда она похудеет. Вес Максима был 121 кг, а Алины – 125 кг. С таким весом девушка не могла бы выносить ребенка. Пара сбросила по 50 кг, дошла до финала, но им немного не хватило, чтобы победить в проекте. Но они стали мужем и женой, избавились от ненавистных килограмм и ждут своего первенца.

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"Живот у меня настоящий, не накладной. Кто у нас родится не знаем, и нам без разницы, просто ждём нашу кроху! Токсикоз был, но терпимый, первые три месяца без Айрана не могла встать с кровати, без него тошнило. Питаюсь по своему меню, вес не набираю последние 4 месяца. Надеюсь, будет так и дальше", - прокомментировала Алина свое положение на странице в социальной сети.

Команды красных, желтых или розовых совсем скоро смогут побороться не только за новую здоровую жизнь, но и за приз в размере 400 тыс. грн.

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