Финалистка "Зважених та щасливих" похудела на 50 кг и ждет первенца

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На телеканале СТБ состоится предпоследний выпуск шоу страны "Зважені та щасливі". Зрители узнают, кто же станет первым финалистом восьмого сезона, а за какие две пары зрители будут голосовать до 25 декабря.

Проект исполняет самые сокровенные желания, помогает измениться как внешне, так и внутренне. Пара оранжевых, которая в прошлом году стала не только финалистами проекта, но и официально оформила отношения на проекте, скоро готовится стать родителями.

Алина Буць пришла на проект вместе с молодым человеком Максимом Письмиченко, который обещал сделать ей предложение, когда она похудеет. Вес Максима был 121 кг, а Алины – 125 кг. С таким весом девушка не могла бы выносить ребенка. Пара сбросила по 50 кг, дошла до финала, но им немного не хватило, чтобы победить в проекте. Но они стали мужем и женой, избавились от ненавистных килограмм и ждут своего первенца.

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"Живот у меня настоящий, не накладной. Кто у нас родится не знаем, и нам без разницы, просто ждём нашу кроху! Токсикоз был, но терпимый, первые три месяца без Айрана не могла встать с кровати, без него тошнило. Питаюсь по своему меню, вес не набираю последние 4 месяца. Надеюсь, будет так и дальше", - прокомментировала Алина свое положение на странице в социальной сети.

Команды красных, желтых или розовых совсем скоро смогут побороться не только за новую здоровую жизнь, но и за приз в размере 400 тыс. грн.