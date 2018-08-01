Фантастическая женщина: TAYANNA заинтриговала новым треком

TAYANNA готовит новую песню Фото: Пресс-служба

Украинская певица TAYANNA готова представить хит под названием "Фантастична жінка".

3 августа композиция будет доступна в iTunes.

Автором слов и музыки выступила сама TAYANNA, а саунд-продюсером стал Виталий Телезин, вместе с ним украинская поп-звезда работала над несколькими треками из альбома "Тримай мене", который был признан музыкальными критиками "лучшим украинским релизом 2017 года".

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Ранее певица TAYANNA победила в номинации "Прорыв года" музыкальной премии M1 Music Awards.