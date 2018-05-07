Ева Лонгория устроила вечеринку перед родами

Актриса Ева Лонгория перед появлением первенца организовала роскошную голливудскую вечеринку.

43-летняя актриса и ее муж бизнесмен Хосе Антонио Бастон демонстрируют на всех кадрах в социальной сети, как развлекались перед появлением ребенка.

Ева Лонгория провела вечеринку по случаю последних недель беременности. Мероприятие было костюмированным: все гости пришли в пижамах и ночных рубашках. Ева Лонгория на вечеринку одела длинное белое платье из кружева.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рики Мартин довел до слез беременную Еву Лонгорию на голливудской Аллее славы

"Какой хороший день со всеми моими девушками! Спасибо за постоянные наставления и поддержку! Я люблю вас очень сильно", - рассказала Ева Лонгория.

Актриса тщательно готовилась к празднику. Ева Лонгория украшала двор, где встречала гостей, желтыми шариками и тематическими украшениями. Кроме этого, среди угощений для гостей было печенье с надписями "Малыш Бастон". Каждый участник вечеринки получил игрушечного медвежонка.

Для Лонгории это будет первый ребенок, для ее мужа - второй.