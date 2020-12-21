"Это были самые длинные 5 мин. в моей жизни". На финале модельного реалити произошло чрезвычайное происшествие

Последняя фотосессия Суперсезона модельного реалити едва не закончилась серьезной травмой.

Если в зале висит огромная 200-килограммовая люстра, значит рано или поздно на ней должны повиснуть участницы "Супер Топ-модели по-украински", которое показывает "Новий канал". Фантастическая съемка на люстре стала последней фотосессией сезона.

"Мне хотелось, чтобы каждая из финалисток доказала, что она — королева Суперсезона. Для этого у девушек было все: роскошные платья и по-настоящему королевский антураж. Девушкам нужно было в прямом смысле прыгнуть выше своей головы и сделать пять успешных кадров, повиснув на парящей люстре", — объяснила ведущая Алла Костромичева.

Чтобы сделать удачную фотографию, финалистки должны были подобрать выигрышные позы и обыграть роскошный шлейф платьев. При этом они висели под потолком, что и стало главным усложнителем испытания.

Автор: предоставлено пресс-службой "Нового каналу" Литвин едва не получила серьезную травму

Александра Литвин чуть не получила серьезную травму: модель слишком туго намотала на руку петлю, прикрепленную к люстре. В какой-то момент ткань так сильно затянулась вокруг запястья девушки, что ей стало больно. Эксперты реалити не на шутку испугались и тут же попросили опустить люстру.

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"Это были самые длинные 5 мин. в моей жизни. Чувствовала, что еще чуть-чуть, и я вывихну себе кисть. Испытание было очень сложным, но все хорошо закончилось", — отметила Литвин.

На этот раз финалистками модельного реалити стали сразу 3 участницы. Борьба за победу в "Супер Топ-модели по-украински" подходит к концу. Совсем скоро мы узнаем, кому же из участниц модельного реалити "Нового каналу" удалось вернуться с триумфом, а кто из них распрощается с мечтой за шаг от нее. Так, как это уже сделали Арина Любителева и Ирина Мойсак — обе покинули проект в 9-м выпуске.