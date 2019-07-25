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четверг, 25 июля 2019 12:01

"Если хочешь стать знаменитым, вероятно, что тебя тр*хнут" - самые известные цитаты Рутгера Хауэра

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&quot;Если хочешь стать знаменитым, вероятно, что тебя тр*хнут&quot; - самые известные цитаты Рутгера Хауэра
рутгер Гауэр славился не только ролями в кино, но и ироничными цитатами. Фото: www.crimea.kp.ru

Американский актер, кинорежиссер и продюсер Рутгер Хауэр умер в возрасте 75-ти лет после непродолжительной болезни.

Смерть знаменитости в Нидерландах подтвердил его агент Стив Кенис. Похоронили актера 24 июля, в среду.

Хауэр стал известным благодаря культовым картинам "Бегущий по лезвию", "Слепая ярость", "Ночные ястребы". За роль Александра Печерского в "Побега из Собибора" в 1987 году актер получил "Золотой глобус".

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Рутгер был известен не только культовыми ролями в кино, но и колючими и ироничными цитатами.

"Третья мировая война для меня - это не солдаты и пушки, а наркотики. Хорошо, что есть легальные, но и они могут навредить. Эти вещества изменяют личность", - считал Хауэр.

"Что-то внутри екнуло, когда впервые увидел камеру: вот оно, мое. Подумал, что должен попробовать. Смогу жить, если сниматься по крайней мере в одной ленте в год", - рассказывал о своей карьере Рутгер.

"Если хочешь стать знаменитым, очень вероятно, что тебя трахнут. Это ловушка. Никогда не ставил себе целью стать знаменитым", - резко высказывался о популярности актер.

"Если у тебя хорошо получаются картины под наркотическим опьянением - рисуй. Но я не уверен, что у меня это получилось", - считал Хауэр.

"Мне все равно, кого играть - плохих или хороших парней. Правда, плохих воплощать проще и интереснее - они устанавливают собственные правила".

Актер считал, что иногда надо делать что-то сумасшедшее, иначе не будешь двигаться вперед, поэтому никогда не останавливался на достигнутом.

Рутгер Хауэр рассказывал, что не был счастливым в школьные годы. Актер жаловался, что хотел стать моряком, но его мечты помешал дальтонизмом.

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