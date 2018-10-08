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вторник, 09 октября 2018 13:42

Эштон Катчер и Мила Кунис устроили поцелуи посреди улицы
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Актеры Мила Кунис и Эштон Кетчр были замечены в Лос-Анджелесе.

Пара, которая начала встречаться в 2012 году, целовалась и не обращала внимания на папарацци.

Пара воспитывает 4-летнюю дочь Уайатт и годовалого сына Димитрия.

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Ранее стало известно, что Эштон Катчер отдал во владение Румер Уиллис дом, который приобрели вместе они во времена, когда Катчер был женат на Деми Мур.

С Кунис актер познакомился 20 лет назад на съемках телевезийного шоу That 70s Show.

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