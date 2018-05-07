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понедельник, 07 мая 2018 15:30

Эшли Грэм в ультра коротком платье развлеклась на вечеринке
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Эшли Грэм
Эшли Грэм
Эшли Грэм
Эшли Грэм
Эшли Грэм

Модель Эшли Грэм посетила пре-пати Met Gala в Нью-Йорке.

Звезда оделась в короткое платье на бретельках. Дополнила образ туфлями на каблуках.

Бал института костюмов ежегодно собирает звезд в дизайнерских шедеврах.

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Модель Sports Illustrated Swimsuit Issue, которая замужем за фотографом Джастином Ирвином с 2010 года, ранее заявила, что планирует детей.

"Мы уверены, что хотим детей, - говорит Эшли в интервью ET, - возможно будем над этим работать ближайшие несколько лет. Еще одна часть создания моего бренда!".

dailymail.co.uk
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Дата
07
мая

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