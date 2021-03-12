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пятница, 12 марта 2021 15:59

Эротические танцы и шпагат. MARUV представила сексуальный клип

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Эротические танцы и шпагат. MARUV представила сексуальный клип
MARUV выпустила эротический клип на ремикс песни Crush. Фото: скриншот с видео

Артистка MARUV выпустила ремикс песни Crush 1998 года американской певицы Дженнифер Пейдж. Также представила клип к треку.

О премьере сингла она сообщила в Instagram. В видеоработе исполнительница появилась в полупрозрачном костюме красного цвета. Танцоры были в черных нарядах и демонстрировали соблазнительные движения.

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В клипе принял участие и танцовщик Jay. Он был партнером певицы в шоу "Танці з зірками".

MARUV - украинская певица, музыкальными направлениями которой являются поп и электронная музыка. Выступает сольно с 2018 года. Исполнительница известна связями с российским шоу-бизнесом. Она часто выступает в Российской Федерации и дает интервью для российских медиа.

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