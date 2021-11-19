Эпатажная Леди Гага снялась в черно-белых образах и рассказала об отношениях с любимым

Американская артистка 35-летняя Леди Гага продолжает рекламировать фильм "Дом Гуччи", в котором сыграла главную роль. В этот раз звезда снялась для журнала The Hollywood Reporter.

Для фотосессии ей подготовили элегантные образы от брендов Schiaparelli, Solace London и Dundas. Авторами фотографий являются американские фотографы Ахмад Барбер и Донте Морис.

Фото: Ахмад Барбер и Донте Морис для издания The Hollywood Reporter

Во время разговора с изданием актриса поделилась впечатлениями от съемок фильма Ридли Скотта. Также она рассказала о личной жизни. Исполнительница призналась, что чувствует себя счастливой благодаря своим трем французским бульдогам и любимому – инвестору и предпринимателю Майклу Попански. Пара вместе около двух лет

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"Мои собаки и человек, которого я люблю, - это вся моя жизнь", - отметила она.

На нью-йоркском показе фильма "Дом Гуччи" главные актеры снова сияли на дорожке. Премьера фильма состоялась в Rose Theater в Джаз-центре Линкольна.