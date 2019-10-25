Эмму Уотсон поймали в объятиях незнакомца - фото

Фото: apostrophe.ua

Звезду киновселенной "Гарри Поттера" заметили в компании неизвестного мужчины. Она обнималась и целовалась с ним.

Об этом сообщили в издании Daily Mail - оно опубликовало снимки с кинозвездой.

На фотографиях девушка общается по телефону, стоя рядом с молодым человеком.

Пара периодически целуется и обнимается. Их сфотографировали возле одной из лондонских пекарен.

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