Эмили Ратаковски показала грудь в Instagram

Модель Эмили Ратаковски опубликовала новые снимки в купальнике собственной коллекции Inamoratawoman. Фотографиями поделилась в Instagram.
28-летняя манекенщица позировала в черном бикини. На снимках засветила свою пышную грудь, тонкую талию и плоский живот. В каждом образе - дня "естественный" макияж, выровнено распущенные волосы.
На снимке в купальнике Эмили довершила образ серьгами-кольцами. На фото в белой майке - золотыми серьгами и цепочкой на шее.
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Американская модель Эмили Ратаковски показала костюм, который выбрала для хеллоуинской вечеринки в среду. Фотографиями поделилась в Instagram.
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