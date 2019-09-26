Эмили Ратаковски показала глубокое декольте крупным планом

Фото: @emrata

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски похвасталась пышным бюстом в сети.

28-летняя звезда опубликовала в Instagram откровенное фото.

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На снимках Ратаковски появилась в обтягивающем укороченном комбинезоне, который подчеркнул фигуру модели. Особенностью наряда был широкий ремень на талии и смелое глубокое декольте.

Недавно актриса Эмили Ратаковски прогулялась по улицам Нью-Йорка в бикини. Снимки звезда разместила в Instagram.