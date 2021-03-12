Элитный дом Каменских и Потапа показали с неба

Под Киевом расположен особняк Каменских и Потапа. Фото: karavan.ua

Двухэтажный особняк украинской певицы Насте Каменских и ее мужа рэпера и продюсера Алексея Потапенко сняли на видео.

Дом супругов расположенной в поселке Романков недалеко от Конча-Заспы под Киевом, сообщается в Программе "Разоблачения".

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Дом построенной из камня в итальянском стиле. Во дворе находится бассейн, зона для отдыха с садовой мебелью и подсобное помещение.

Потап еще 2017 года купив 13,5 соток земли, на которых сейчас стоит двухэтажный особняк. Внутри дома - светлые стены и мебель, просторные комнаты и много естественного света.

6 лет скрывали свои отношения певцы Анастасия Каменских и Алексей Потапенко, который выступает под псевдонимом Потап. Поженились 23 мая 2019 года. Познакомились 2006-го.