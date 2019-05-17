Еле прикрывали грудь: чем звёзды удивили на третий день Каннского фестиваля

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Третий день Каннского фестиваля удивил фантазией и откровенностью звёздных нарядов.

Красной дорожкой продефилировали знаменитости, которые недавно прилетели в Францию.

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Ряды звёзд пополнили Джиджи Хадид, Приянка Чопра, Рита Ора, Ирина Шейк и многие другие.

Третий день фествиаля посвятили фильму "Рокетмен" - музыкальному байопику о легенде шоу-бизнеса Элтона Джона.

Сам шоумен прибыл на премьеру со своим мужем Дэвидом Фернишем.

Одна из особенностей мероприятия - большое количество денег, которое тратят режиссёры фильмом и приглашенные звёзды. Сколько денег знаменитости транжирят в период пребывания в Каннах?