Еле прикрыла интимные места: 48-летняя Клаудия Шиффер показала обнаженные снимки

Немецкая 48-летняя супермодель Клаудия Шиффер снялась полностью обнаженной для журнала Vogue Italia.

Провокационные снимки знаменитость опубликовала в Instagram.

Автор: @claudiaschiffer Клаудия Шиффер снялась обнаженной для глянца

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На фотографиях Клаудия появилась в разных образах. Грудь супермодель прикрывала сумкой, а интимные места желтыми лодочками. На другой обложке Шиффер позировала в пиджаке на голое тело.

"Огромное удовольствие работать с командой Vogue", - подписала публикацию Клаудия.

Автор: @claudiaschiffer Клаудия Шиффер снялась обнаженной для глянца

Подписчики, которых больше 1 млн, засыпали звезду комментариями.

"Подтянутые ноги, незабываемый стиль и яркая индивидуальность", "ты всегда в моде", "настоящая супермодель с красотой, которая не зависит от лет", "самая красивая женщина в мире".

В модельном бизнесе Шиффер дебютировала в 1987 году после того, как познакомилась в ночном клубе с директором модельного агентства "Metropolitan". Клаудия переехала в Париж и снялась для обложки журнала "ELLE". Затем получила выгодный контракт на показ моделей от дома Chanel. Контракт с Chanel, рекламная кампания для Guess Jeans, несколько долгосрочных контрактов с Revlon сделали ее одной из самых высокооплачиваемых моделей в мире. За модельную карьеру Клаудия появилась на обложках журналов около 900 раз.