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пятница, 02 апреля 2021 17:28

Экзотическая модель бросила известного футболиста и стала звездой Instagram
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Кэрол Тозаки
Фото: nstagram.com/caroltozaki
Кэрол Тозаки
Кэрол Тозаки
Кэрол Тозаки
Кэрол Тозаки

Бразильская модель и "Мисс Сан-Паулу Интерконтиненталь" Кэрол Тозаки призналась, что прекратила бурный роман с игроком "Челси" Дэнни Дринкуотером, чтобы сосредоточиться на своей модельной карьере.

Бывшая девушка английского футболиста немногословно прокомментировала их роман изданию The Sun.

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"Это были очень интенсивные отношения, продолжавшиеся полтора года. Я была вместе с ним во время многих важных моментов его карьеры. Я всегда испытывала к нему огромную привязанность. Это было прекрасное время в моей жизни. Но совсем не то, что мне нравиться делать. Поэтому я решила уйти и продолжить свою модельную карьеру", – говорит Тозаки.

Ранее стало известно, что форвард "Реала" 33-летний Карим Бензема рискует ближайшие 5 лет провести за решеткой.

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