Экзотическая Мишель Андраде засветила грудь в мокрой майке

Украинская певица боливийского происхождения Мишель Андраде поразила поклонников откровенным фото.
Снимок появился в Instagram 22-летней знаменитости.
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На черно-белой фотографии Андраде появилась во влажной белой майке через которую было видно грудь девушки и в черном нижнем белье. Волосы Мишель было взъерошены.
"Сегодня чувствую себя мамочкой", - подписала сексуальное фото певица.
Пользователи сети в миг отреагировали на соблазнительный снимок Андраде.
"Это уже ракета", "ты идеальная", "ты сводишь с ума", "восхищаюсь тобой", "прекрасно выглядишь", "зачем начала раздеваться?".
Недавно американская модель и актриса Эмили Ратаковски похвасталась пышным бюстом в сети.
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