Экзотическая Мишель Андраде засветила грудь в мокрой майке

Украинская певица боливийского происхождения Мишель Андраде поразила поклонников откровенным фото.

Снимок появился в Instagram 22-летней знаменитости.

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На черно-белой фотографии Андраде появилась во влажной белой майке через которую было видно грудь девушки и в черном нижнем белье. Волосы Мишель было взъерошены.

Автор: @mishvirmish Мишель Андраде похвасталась соблазнительными формами в сети.

"Сегодня чувствую себя мамочкой", - подписала сексуальное фото певица.

Пользователи сети в миг отреагировали на соблазнительный снимок Андраде.

"Это уже ракета", "ты идеальная", "ты сводишь с ума", "восхищаюсь тобой", "прекрасно выглядишь", "зачем начала раздеваться?".

Недавно американская модель и актриса Эмили Ратаковски похвасталась пышным бюстом в сети.