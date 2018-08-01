Экзотическая мама сына рэпера 50 Cent дает фору Кардашьян в откровенных платьях

Модель Дафна Джой, которая является бывшей женой рэпера 50 Cent и новой подругой певца Джейсона Деруло, поделилась фото в сексуальном наряде.

Звезда соцсетей и фильмов, Дафна снялась в "Пиратах Карибского моря", участвует в модных показах и может дать фору Ким Кардашьян.

Кстати, последняя очень похудела и при каждом удобном случае демонстрирует стройную талию.

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Дафна , которая имеет филиппинские корни , в 2012 году родила сына рэперу 50 Cent, но пара таки разошлась.

Ранее Ким Кардашьян видели вместе с ее тренером Мелиссой Алкантара и подругой на побережье океана, когда они занимались йогой.

После беременности Ким набрала немало лишнего веса. Звезда долго не могла похудеть, пока не нашла хорошего фитнес-тренера.