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среда, 02 июня 2021 13:27

Экс-жена Богдана поделилась тайной об отношениях с "холостяком"

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Экс-жена Богдана поделилась тайной об отношениях с &quot;холостяком&quot;
Влюбленные всего несколько раз ночью смогли прогуляться по парку, надев капюшоны и маски на лицо. Фото с Instagram-страницы Анны Богдан

Победительница шоу "Холостяк", бывшая жена Андрея Богдана, Анна, три месяца скрывала отношения с Михаилом Заливакой.

Молчать о своем счастье и прятаться от лучших друзей было самым тяжелым моментом, рассказала Анна Богдан в Instagram.

"Самое сложное - это молчать о том, как ты счастлива. Таким было условие проекта. Нам с Мишей было запрещено рассказывать кому-либо о том, что мы вместе, пока не выйдет последний пост шоу" Как выйти замуж", - призналась Богдан.

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По ее словам, влюбленные лишь несколько раз ночью смогли прогуляться по парку, натянув капюшоны и маски на лицо.

"Первые несколько дней мы с Мишей просто круглосуточно разговаривали. Говорили обо всем: о детстве и школе, родных, будущем и желаниях. И это нас сильно сблизило. Мы узнали сильные и слабые стороны каждого. Знаем, как поддержать друг друга, и в какой момент лучшей поддержкой будет молчание. Самое сложное, конечно, было скрывать от друзей. Всем же интересно узнать "чисто по секрету", - поделилась Богдан.

Герой романтического реалити "Холостяк" Михаил Заливако и победительница шоу Анна Богдан поделились деталями отношений после проекта. В выпуске "Холостяк. Жизнь после проекта" стало известно, что Богдан и Заливако до сих пор встречаются. Они рассказали, что живут вместе. Ради избранницы мужчина переехал из Харькова в столицу.

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