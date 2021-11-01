Экс-участник "Время и стекло" испугал фанов снимком в Instagram

Экс-участник группы "Время и Стекло" 32-летний Алексей Завгородний с псевдонимом Позитив, сломал ногу во время выступления в Египте.

Об этом артист рассказал в Instagram и опубликовал фото рентгена.

"Спасибо, Египет. Это был очень крутой и переломный заезд. Со мной все хорошо, немного буду хромать", - написал Позитив.

Пользователи сети в комментариях поддержали певца: призвали быть осторожнее и пожелали скорейшего выздоровления. Одна из поклонниц даже "испугалась, когда увидела снимок".

Автор: instagram.com/positiff Позитив на концерте сломал ногу

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