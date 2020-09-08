Экс-участник "Танців з зірками" попал в страшное ДТП

Машина, в которой ехал танцор, слетела с дороги и перевернулась несколько раз. Фото: instagram.com/ezhov_maksim

На днях танцор шоу-балета Оли Поляковой и участник "Танцев со звездами" Максим Ежов попал в серьезное ДТП. Авария произошла на трассе Киев-Одесса. Ежов ехал на концерт. Водитель, который стал виновником происшествия, скрылся с места происшествия.

Машина, в которой находился танцор, слетела с дороги и перевернулась несколько раз. Ежов чудом остался жив и отделался незначительными травмами. Отработав несколько концертов с Олей Поляковой, выяснилось, что у артиста сломано ребро.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Звезды пели на Софиевской площади бесплатно - Офис президента

"Виновником аварии стал водитель серебристого Hyundai i30, который выполняя опасный маневр, "подрезал" меня, тем самым спровоцировав ДТП", - сообщил Ежов в своем Instagram.

После эффектного танго во первом прямом эфире Олег Винник и Алена Шоптенко продемонстрировали страстно-ироничный ча-ча-ча в шоу "Танці з зірками". 2-ую неделю подряд выступления пары в шоу набирают ведущую количество просмотров на YouTube-канале проекту.