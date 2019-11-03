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воскресенье, 03 ноября 2019 12:46

Экс-участница "ВиА Гра" увеличила грудь на 16 неделе беременности

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Экс-участница &quot;ВиА Гра&quot; увеличила грудь на 16 неделе беременности
Экс-участница "ВиА Гра" Миша Романова покинула коллектив 1,5 года назад, когда узнала, что беременна. Фото: : Instagram

Певица Миша Романова покинула группу "ВИА Гра" из-за беременности. Ребенка она могла потерять из-за операции по увеличению груди, которую сделала, когда была в положении.

"Я решилась на маммопластику, когда еще работала в группе "ВиА Гра". Мне сделали все необходимые анализы, чтобы убедиться, что мне можно делать операцию. Через несколько недель после операции я поняла, что беременна. Оказалось, что мне сделали общий наркоз на 16 неделе беременности! В тот момент у меня просто не укладывалось в голове, как это возможно!" - рассказала певица в программе "Светская жизнь".

"Конечно, я поехала в клинику, и увидела врача, у которого дрожали руки. А врач-анестезиолог просто начал меня утешать и говорить, что в этом нет ничего страшного, и такие случаи бывают... И это одна из причин, почему я сегодня решила рассказать эту историю. Я хочу предупредить всех женщин, которые имеют такие же намерения, не доверять врачам на 100%, потому что никто не застрахован от их халатности", - добавила она.

Миша Романова родила сына Мартина. Имени его отца не раскрывает.

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"Слава Богу, что с моим сыном все хорошо. С его отцом мы разошлись, потому что мы - разные люди. В этой ситуации меня поддерживали родители и друзья", - поделилась певица.

40-летняя жительница Амстердама Константия Димола потратила 3.2 млн грн, чтобы стать живой куклой Барби. Женщина сделала липосакцию лодыжек, контур лица, изменила разрез глаз, увеличила губы, уколола ботокс в щеки и лоб. Увеличивала грудь 5 раз.

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