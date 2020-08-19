Экс-участница "Холостяка" соблазняет откровенными фото с отдыха

Фото: instagram.com/gala_vikki

26-летняя Виктория - экс-участница 10 сезона "Холостяка" - публикует в своем Instagram откровенные и сексуальные фотографии. Девушка отдыхала в египетском городе Шарм-эль-Шейхе.

На фотографиях красавица эротично позирует в леопардовом купальнике, щеголяя стройной и подтянутой фигурой.

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"Отпуск. Собиралась долго, а пролетел быстро", - написала Виктория в своем Instagram.

Ведущий Никита Добрынин поделился с подписчиками, сколько они потратили вместе с любимой Дашей Квитковой на свою громкую свадьбу. Поженилась пара 20 мая, а церемонию провела 12 августа в Киеве на берегу Днепра.