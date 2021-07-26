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понедельник, 26 июля 2021 13:02

Экс-участница "Голосу краъни" написала трек во время изучения энергетических практик

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Экс-участница &quot;Голосу краъни&quot; написала трек во время изучения энергетических практик
Артистка Eria выпустила песню "Вогонь" и призвала обмениваться положительной и теплой энергетикой для сохранения внутренней гармонии. Фото: предоставлено пиар-агентом артистки

Артистка Eria выпустила песню "Вогонь" и призвала обмениваться положительной и теплой энергетикой для сохранения внутренней гармонии.

За день до создания трека певица была на праздновании дня рождения украинского глянца.

"Беседовала с артистами и творческими людьми. Увидела, как у них горят глаза, какие они вдохновлены своими идеями, планами на будущее, как поддерживают друг друга. Уже на следующий день поехала в тур по Украине с концертами французского шоу Rock Opera Mozart. И в ту же ночь в гостинице, в перерыве между концертами появилась основная мелодия песни и ее текст. Аранжировку сделал талантливый музыкант Никита Горшков, который работал и над предыдущей премьерой", - прокомментировала исполнительница.

Композиция объединяет звучание этнических инструментов и инди стиля.

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"Идея песни пришла ко мне во время изучения энергетических практик древних мольфаров. Мольфары верили, что у каждого в душе пылает его внутренний огонь, и пространство, которое охватывает этот огонь, дарит нам приятное ощущение уюта, спокойствия, единения с окружающим миром", - добавила артистка.

Eria была финалисткой шоу "Х-Фактор", национального отбора на Евровидение-2018 в составе проекта Vilna. Также участвовала в вокальном шоу "Голос страны 2021" в составе команды Monatik.

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