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понедельник, 24 декабря 2018 01:18

Экстренно госпитализировали народного артиста России

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Экстренно госпитализировали народного артиста России
Сергей Юрский попал в больницу. Фото: 24СМИ

Народного артиста Российской Федерации Сергея Юрского экстренно доставили скорой помощью в больницу.

Причиной срочной госпитализации стали воспаления в организме, сообщается на Telegram-канале Mash.

Сейчас актер находится в сознании. Его состояние медики оценивают как средней тяжести.

Юрский прославился ролями в таких фильмах, как "Любовь и голуби" (дядя Митя), "Место встречи изменить нельзя" (Груздев) и других известных лентах.

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13 декабря известный российский музыкант и композитор, 60-летний Виктор Зинчук попал в жуткое ДТП в Подмосковье. Артист был госпитализирован. Гитарист записал видеообращение, в котором сообщил о переносе концертов и призвал водителей быть бдительнее.

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