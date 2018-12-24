Экстренно госпитализировали народного артиста России

Сергей Юрский попал в больницу. Фото: 24СМИ

Народного артиста Российской Федерации Сергея Юрского экстренно доставили скорой помощью в больницу.

Причиной срочной госпитализации стали воспаления в организме, сообщается на Telegram-канале Mash.

Сейчас актер находится в сознании. Его состояние медики оценивают как средней тяжести.

Юрский прославился ролями в таких фильмах, как "Любовь и голуби" (дядя Митя), "Место встречи изменить нельзя" (Груздев) и других известных лентах.

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